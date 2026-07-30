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Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași redeschide secția ATI, la 10 luni după moartea a 7 copii
Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași redeschide secția ATI, la 10 luni după moartea a 7 copii
Unitatea a trecut prin transformări majore
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