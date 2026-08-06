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Start spectaculos la UNTOLD 2026. Artistul-surpriză care deschide prima seară de festival

Start spectaculos la UNTOLD 2026. Artistul-surpriză care deschide prima seară de festival

Start spectaculos la UNTOLD 2026. Artistul-surpriză care deschide prima seară de festival

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 20:18

Start spectaculos la UNTOLD 2026. Artistul-surpriză care deschide prima seară de festival

Festivalul UNTOLD a început oficial la Cluj-Napoca, unde sute de mii de participanți sunt așteptați să ia parte, în următoarele patru zile, la unul dintre cele mai mari evenimente muzicale din Europa. Cele nouă scene vor găzdui peste 200 de artiști din România și din străinătate.

Prima seară a festivalului este deschisă de legendarul Sting, care a ajuns la Cluj în cursul după-amiezii. După concertul artistului britanic, pe scena principală vor urca The Chainsmokers, unul dintre cele mai așteptate duo-uri ale ediției din acest an.

Entuziasmul fanilor s-a văzut încă dinaintea deschiderii porților. Mulți au venit cu câteva ore mai devreme pentru a fi printre primii care intră în festival și pentru a-și asigura un loc cât mai aproape de scenă.

Organizatorii au pregătit și facilități pentru participanții care sosesc direct cu bagaje sau genți voluminoase. În apropierea punctelor de acces sunt amenajate spații speciale de depozitare, iar închirierea unui locker pentru întreaga perioadă a festivalului costă 150 de lei.

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