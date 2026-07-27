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Statuia lui Adrian Păunescu, în pericol. Mesajul fiului său

Statuia lui Adrian Păunescu, în pericol. Mesajul fiului său

Statuia lui Adrian Păunescu, în pericol. Mesajul fiului său

Scris de Madalina Mihai Publicat: 27 iul. 2026, 14:01

Andrei Păunescu, declarații incendiare

Scandal uriaș în jurul statuii lui Adrian Păunescu. Fiul poetului rupe tăcerea. Andrei Păunescu reacționează după ce au apărut cereri pentru demolarea statuii tatălui său din Grădina Icoanei.

Acesta respinge acuzațiile că Adrian Păunescu ar fi susținut regimul comunist și spune că poetul a criticat sistemul chiar înainte de 1989. Subiectul a fost discutat pe larg, în exclusivitate, în emisiunea „Culisele Statului Paralel”, alături de Anca Alexandrescu.

Andrei Păunescu, declarații incendiare în cazul scandalului

„Nu i-a apucat dintr-o dată. I-a apucat acum pentru că subiectul Păunescu este mereu un subiect interesant și poate distrage atenția de la niște mizerii pe care ei le fac.”, a zis Andrei Păunescu, exclusiv la Realitatea PLUS.

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