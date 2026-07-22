STB, în insolvență: compania lansează un program de plecări voluntare cu salarii compensatorii

3.1

Directorul STB, Andrei Dinculescu-Binghea, a explicat pe rețelele de socializare că programul este strict opțional și are ca scop reducerea impactului social al reorganizării. Acesta a subliniat că, înainte de a lua alte decizii administrative, conducerea dorește să ofere o alternativă financiară avantajoasă celor dispuși să își încheie contractele de muncă din proprie inițiativă.