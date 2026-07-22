STB, în insolvență: compania lansează un program de plecări voluntare cu salarii compensatorii

Societatea de Transport București (STB) demarează oficial un program de plecări voluntare adresat unui număr maxim de 200 de angajați, măsură care face parte din procesul amplu de reorganizare a companiei.
Decizia vine la scurt timp după ce Consiliul General al Municipiului București (CGMB) a aprobat inițierea demersurilor pentru intrarea în insolvență a societății, pe fondul cheltuielilor nesustenabile.
Insolvența STB, aprobată de CGMB
Situația financiară a transportatorului public din Capitală a impus măsuri radicale. Recent, CGMB a votat mandatarea reprezentanților Primăriei Capitalei în Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a STB pentru a începe procedurile de intrare în insolvență. Actul normativ a fost adoptat cu o largă majoritate, înregistrând 39 de voturi „pentru” și șapte abțineri.
Măsura a fost luată după ce primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a atras atenția în spațiul public asupra faptului că actualele cheltuieli ale companiei municipale nu mai pot fi susținute din bugetul local.
Condițiile programului de plecări voluntare
Directorul STB, Andrei Dinculescu-Binghea, a explicat pe rețelele de socializare că programul este strict opțional și are ca scop reducerea impactului social al reorganizării. Acesta a subliniat că, înainte de a lua alte decizii administrative, conducerea dorește să ofere o alternativă financiară avantajoasă celor dispuși să își încheie contractele de muncă din proprie inițiativă.
Angajații care doresc să beneficieze de acest program trebuie să țină cont de următoarele reguli anunțate de conducere:
Pachetul compensatoriu: Persoanele acceptate vor primi echivalentul a șase salarii medii brute la nivelul STB
Limită de locuri: Programul se adresează unui număr maxim de 200 de salariați, iar departajarea, în caz de suprasolicitare, se va face în ordinea înregistrării cererilor
Perioada de înscriere: Cererile pot fi depuse timp de patru zile lucrătoare de la comunicarea oficială. Documentele depuse anterior acestei date trebuie reînnoite pentru a fi luate în calcul
Protejarea funcțiilor critice: Nu toate cererile vor fi aprobate automat. Pentru a asigura continuitatea transportului public din București, solicitările angajaților aflați pe posturi esențiale pot fi respinse motivat
„Programul este strict voluntar. Nimeni nu este obligat să se înscrie și nimeni nu va fi inclus automat. Reorganizarea trebuie făcută cu reguli clare, transparență și responsabilitate”, a precizat Andrei Dinculescu-Binghea. Conducerea STB a adăugat că decizia angajaților trebuie luată în mod informat, fără presiuni și doar după o analiză atentă a consecințelor.