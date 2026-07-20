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Studiu: 35% dintre angajații din România folosesc inteligența artificială la serviciu, peste media europeană
Studiu: 35% dintre angajații din România folosesc inteligența artificială la serviciu, peste media europeană
Studiul mai arată că utilizatorii AI sunt mai deschiși către un model de colaborare între oameni și tehnologie
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