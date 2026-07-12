Supercupa dă startul noului sezon fotbalistic

Supercupa României se va disputa duminică, de la ora 20 și 30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.
Meciul opune campioana Universitatea Craiova şi ocupanta locului secund în clasamentul sezonului precedent, Universitatea Cluj.
Supercupa dă statul noului sezon fotbalistic.
Competiţia datează din 1994.
La centru a fost delegat Iulian Călin. Acesta va fi ajutat la cele două linii de asistenţii Florin Neacşu şi Marin Nicuşor.
Rolul de al patrulea oficial îi va reveni lui Florin Andrei, în timp ce pentru poziţia de rezervă asistent a fost delegat Laszlo Imre Bucsi.
Tehnologia VAR va fi prezentă şi la acest meci, responsabili de monitorizarea sistemului fiind Adrian Cojocaru (arbitru VAR) şi Valentin Porumbel (asistent VAR).
Având în vedere că acesta este primul meci la care se va folosi noul HUB VAR de la Mogoşoaia, pentru această partidă a fost pregătită şi o soluţie de back-up direct la stadion pentru sistemul VAR. Astfel, Marcel Bîrsan şi Sorin Costreie au fost desemnaţi drept arbitri VAR de rezervă. Această decizie a fost luată pentru a contracara orice situaţie neprevăzută şi care nu ar putea fi remediată în timp util, ce ar putea apărea în contextul inaugurării noului HUB, precum o conexiune slabă sau întârziată, asigurând astfel desfăşurarea optimă a jocului.
Observator de arbitri pentru această partidă a fost desemnat Iosif Olah, aflat în ultimul său an de activitate.
Doar 12 cluburi au Supercupa României în palmares. Universitatea Cluj ar putea să devină clubul numărul 13, întregind lista laureatelor all-time, în timp ce Universitatea Craiova, cu două trofee, ar egala Dinamo, Astra Giurgiu şi Sepsi OSK Sfântu Gheorghe pe treapta a doua a podiumului istoric.