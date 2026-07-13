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Surpriza pregătită de Anastasia Soare pentru Jennifer Lopez de ziua ei

Surpriza pregătită de Anastasia Soare pentru Jennifer Lopez de ziua ei

Surpriza pregătită de Anastasia Soare pentru Jennifer Lopez de ziua ei

Scris de Andreea Damian Publicat: 13 iul. 2026, 09:08

Jennifer Lopez urmează să împlinească 57 de ani în doar câteva zile

Jennifer Lopez urmează să împlinească 57 de ani în doar câteva zile, însă vedeta a avut deja parte de primele surprize. Anastasia Soare, cunoscută ca Regina Sprâncenelor, i-a organizat o petrecere de zile mari chiar în capitala Franței.

Aflată la Paris cu ocazia Săptămânii Haute Couture, artista a fost sărbătorită în avans de câțiva prieteni apropiați.

Petrecerea a fost organizată de românca Anastasia Soare, fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills și una dintre cele mai bune prietene ale cântăreței. La eveniment a fost prezentă și supermodelul Claudia Schiffer, care a contribuit la organizarea serii.

Jennifer Lopez a ales o rochie neagră cu umerii goi și un decolteu amplu, accesorizată cu un colier tip choker cu diamante, care i-a completat ținuta elegantă.

După cina festivă dintr-un restaurant de fițe din Paris, atmosfera s-a schimbat complet odată cu muzica live. Artista a dansat alături de invitați și, la un moment dat, a urcat chiar pe masă, spre încântarea celor prezenți. Imaginile surprinse la petrecere au fost distribuite ulterior în mediul online și au devenit rapid virale.

Momentul culminant al serii a fost apariția tortului aniversar, un desert în stil Chantilly, decorat cu fructe proaspete și bezea caramelizată. Pe acordurile piesei „Happy Birthday”, Jennifer Lopez a primit tortul, iar apoi a împărțit felii nu doar invitaților, ci și altor persoane aflate în restaurant.

La finalul serii, artista le-a mulțumit public organizatoarelor pentru surpriza pregătită.

„Mulțumesc, Anastasia și Claudia, pentru cea mai frumoasă cină aniversară organizată la Paris. Vă iubesc pentru totdeauna!”, a scris Jennifer Lopez pe rețelele de socializare.

Sursa:

Tabu.RO

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