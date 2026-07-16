Sute de ucraineni protestează față de plecarea ministrului Apărării

Sute de ucraineni s-au adunat joi la Kiev, precum şi în diferite oraşe ale ţării, pentru a protesta față de plecarea popularului ministru al Apărării Mihailo Fedorov, care a anunțat că își părăsește funcția, în cadrul unei remanieri guvernamentale dorite de preşedintele Volodimir Zelenski.
Mihailo Fedorov, numit în această funcţie în ianuarie, a declarat miercuri seara că îşi părăseşte postul. El este văzut ca un reformator al Armatei ucrainene, orientat spre includerea noilor tehnologii pe front pentru a salva vieţile soldaţilor.
Această plecare, văzută ca o demitere după anunţul preşedintelui Volodimir Zelenski despre o remaniere guvernamentală, provocă mari îngrijorări pentru viitorul trupelor ucrainene care au reuşit în ultimele luni să oprească impulsul forţelor ruse pe front şi să mărească presiunea asupra Moscovei prin lovituri asupra unor ţinte situate la mare distanţă în spatele frontului, pe teritoriul Rusiei.
La Kiev, jurnaliştii de la AFP au observat mai multe sute de persoane adunate într-o piaţă din centrul oraşului, agitând drapele ucrainene şi europene şi scandând „Ruşine!” şi „Aduceţi-l pe Fedorov înapoi!”, la o zi după anunţul plecării sale, potrivit Agerpres.
„Obiectivul lui Fedorov este ca oamenii să lupte mai puţin, iar dronele să lupte mai mult. Şi a demonstrat acest lucru, nu cu vorbe, ci prin fapte”, a explicat Margarita Greciko, o manifestantă în vârstă de 27 de ani care lucrează în domeniul tehnologiei militare.
Demisia premierului Iulia Sviridenko aprobată marţi de parlament, după ce fusese destituită cu două zile înainte de Volodimir Zelenski, duce inevitabil la căderea întregului cabinet.
Deşi remanierea nu este încă definitivă, perspectiva sau probabilitatea ca Mihailo Fedorov să nu fie reconfirmat în funcţie a stârnit furia unei părţi a populaţiei.
Potrivit media ucrainene, manifestaţii au loc la Odesa (sud), Harkov (nord-est), Dnipro (centru-est) şi Lvov (vest).
La Kiev, manifestanţii s-au adunat în aceeaşi piaţă în care au avut loc mitingurile împotriva corupţiei care au zdruncinat Ucraina vara trecută, după un amplu scandal de corupţie care a vizat anturajul preşedintelui Volodimir Zelenski.
„Fedorov a scos la iveală corupţia, deturnările de fonduri şi începuse să acţioneze; nu se ascundea şi era incomod. A făcut totul cum trebuie, atunci de ce a fost dat la o parte?”, spune Margarita Greciko.
Preşedintele ucrainean i-a încredinţat acestui tânăr ministru în vârstă de 35 de ani sarcina de a insufla o energie nouă instituţiei de apărare a Ucrainei, care luptă de peste patru ani împotriva invaziei ruse.
Mihailo Fedorov şi-a dedicat o mare parte a eforturilor promovării tehnologiilor de ultimă generaţie, în special a dronelor, pentru a compensa lipsa de soldaţi, bani şi muniţie.
Pancarte împotriva comandantului-şef al Armatei ucrainene
Printre manifestanţi, mulţi aveau pancarte împotriva comandantului-şef al Armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, al cărui conflict cu Mihailo Fedorov este considerat de presa ucraineană ca fiind cauza acestei demiteri.
„Este un măcelar, soldaţii se plâng de el; el desfăşoară adevărate asalturi utilizând soldaţii pe post de carne de tun în care oamenii noştri pur şi simplu mor”, a declarat Margarita Greciko pentru AFP.
Ucraina este frecvent zguduită de scandaluri legate de mobilizarea soldaţilor ucraineni, precum şi de metodele de desfăşurare a războiului de la declanşarea invaziei ruse pe scară largă în februarie 2022.