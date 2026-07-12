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Tabăra lui Bolojan, atac la adresa președintelui și a partidelor

Tabăra lui Bolojan, atac la adresa președintelui și a partidelor

Tabăra lui Bolojan, atac la adresa președintelui și a partidelor

Scris de Madalina Mihai Publicat: 12 iul. 2026, 16:03

Muraru îi cere lui Nicușor Dan să nu le solicite liberalilor să salveze PSD-ul

Un nou atac al găștii lui Bolojan la adresa președintelui Nicușor Dan și a social-democraților! Vicepreședintele PNL Alexandru Muraru pune presiuni pe șeful statului înaintea consultărilor de mâine. Acesta îi cere lui Nicușor Dan să nu le solicite liberalilor să salveze PSD-ul.

Deși a lucrat în repetate rânduri cot la cot cu social-democrații, Muraru insistă că partidul s-a rupt definitiv de PSD. Mai mult, politicianul contestă deciziile prin care instanța a anulat deciziile luate în Congresul pus la cale de Bolojan și îi acuză pe social-democrați că ar fi influențat hotărârile judecătorilor.

În mesajul său, Alexandru Muraru aruncă vina pe PSD pentru instabilitatea politică și îl critică pe Nicușor Dan pentru că nu s-a aliat cu formațiunile de dreapta, deși constituția îi interzice președintelui să favorizeze partide.

De asemenea, liderul PNL Iași îi acuză pe social-democrați pentru ascensiunea suveraniștilor. „AUR este copilul născut din PSD care și-a întrecut părintele și profesorul la cinism, minciună și populism”, spune acesta.

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