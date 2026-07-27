Tânăra de 22 de ani căutată în București a fost găsită fără viață. Primele informații despre tragedie
Tânăra în vârstă de 22 de ani, a cărei dispariție a fost semnalată vineri din Sectorul 6 al Capitalei, a fost găsită decedată, a anunțat luni Direcția Generală de Poliție a Municipiului București. Primele date ale anchetei indică faptul că aceasta și-ar fi pierdut viața în urma unui accident feroviar produs în județul Ilfov.
Potrivit autorităților, dispariția a fost raportată în seara zilei de 24 iulie 2026, în jurul orei 22:00. Tânăra fusese văzută pentru ultima dată în cursul aceleiași zile, după ce plecase de la o unitate medicală din Sectorul 6.
Imediat după primirea sesizării, polițiștii au declanșat procedurile specifice pentru găsirea persoanelor dispărute. Anchetatorii au efectuat cercetări criminalistice, au discutat cu membrii familiei, au verificat spitale și baze de date și au încercat să refacă traseul urmat de tânără, analizând inclusiv imaginile surprinse de camerele de supraveghere.
În paralel, au fost verificate locurile pe care aceasta le frecventa, iar echipele operative au desfășurat toate activitățile necesare pentru localizarea ei.
Întrucât verificările au indicat că tânăra s-ar fi aflat într-o situație de vulnerabilitate, autoritățile au decis emiterea unui mesaj RO-ALERT pentru a solicita sprijinul populației în identificarea acesteia.
Pe parcursul investigațiilor, în colaborare cu celelalte structuri competente, polițiștii au descoperit indicii care au condus către un accident feroviar produs în jurul prânzului, în aceeași zi, în județul Ilfov, în urma căruia o femeie și-a pierdut viața.
După compararea informațiilor privind deplasările tinerei, imaginilor de pe camerele de supraveghere și elementelor referitoare la semnalmente și vestimentație, anchetatorii au concluzionat că există indicii potrivit cărora victima accidentului feroviar este aceeași persoană dată dispărută. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.