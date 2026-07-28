TAROM, sub presiunea Comisiei Europene. Noul plan de restructurare trebuie prezentat în această toamnă
Compania aeriană TAROM riscă să piardă ajutorul de stat aprobat de Comisia Europeană dacă, până la sfârșitul lunii decembrie 2026, nu va demonstra că poate funcționa pe baze financiare sustenabile. Avertismentul a fost lansat marți de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.
Potrivit oficialului, planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană în 2024 nu a fost implementat conform angajamentelor asumate, iar întârzierile acumulate pun în pericol sprijinul financiar acordat companiei.
„Dacă la finalul lunii decembrie 2026 TAROM nu poate demonstra că este viabilă din punct de vedere economic, Comisia Europeană va retrage ajutorul de stat acordat Guvernului României pentru această companie”, a declarat Radu Miruță.
Noul plan de restructurare, pregătit pentru Bruxelles
Ministrul a precizat că a avut o întâlnire cu membrii Consiliului de Administrație și cu conducerea TAROM, în cadrul căreia au fost stabilite termene clare pentru revizuirea planului de restructurare.
Săptămâna viitoare, Ministerul Transporturilor va transmite Comisiei Europene o informare oficială prin care va explica faptul că termenul din iunie 2026, asumat de fosta conducere pentru prezentarea planului revizuit, nu a fost respectat.
Calendar pentru salvarea companiei
Radu Miruță a explicat că actuala conducere își asumă prezentarea unui proiect preliminar al planului de restructurare până la sfârșitul lunii august sau începutul lunii septembrie, pentru a obține observațiile Comisiei Europene.
Ulterior, până la finalul lunii septembrie, autoritățile intenționează să transmită varianta finală a planului, care va cuprinde măsurile de restructurare și obiectivele companiei pentru următorii doi ani.
Ministrul a subliniat că dialogul transparent cu instituțiile europene este esențial pentru ca TAROM să își păstreze sprijinul financiar și să își continue procesul de redresare.