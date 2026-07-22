Tensiuni la granița Letoniei cu Belarus. Militarii folosesc gaze lacrimogene împotriva migranților

Noi tensiuni la granița dintre Letonia și Belarus. Militarii letoni au folosit în ultimele 24 de ore gaze lacrimogene și au tras un foc de avertisment pentru a împiedica migranții să treacă ilegal frontiera, relatează miercuri Reuters.
Migranți agresivi la graniță, militarii letoni au tras un foc de avertisment
Letonia, Polonia și Lituania au acuzat Belarusul și Rusia că organizează fluxuri de migranți din Orientul Mijlociu și Africa spre frontierele Uniunii Europene și ale NATO, cu scopul de a destabiliza țările de pe flancul estic al celor două blocuri. Minskul și Moscova resping acuzațiile.
Armata letonă a descris miercuri dimineața pe X cel mai recent incident de la frontiera Letoniei cu Belarusul: cel puțin cinci migranți s-au manifestat agresiv, aruncând bușteni către soldați în timp ce încercau să intre pe teritoriul leton. Ei au renunțat abia după ce un militar a tras un foc de avertisment în aer.
Riga acuză o „amenințare hibridă”, iar securitatea la frontieră este consolidată
Premierul leton Andris Kulbergs a declarat săptămâna trecută într-un interviu acordat agenției Reuters că numărul de migranți care încearcă să intre în Letonia din Belarus s-a dublat recent. Fără a da cifre, el a descris situația drept o 'amenințare hibridă', la care statul leton a reacționat dublând numărul de grăniceri. Aceștia sunt ajutați de colegii lor lituanieni și estoni, precum și de forțele armate ale Letoniei, a menționat șeful guvernului de la Riga.
Reuters reamintește că Polonia a folosit în 2021 la un tun de apă împotriva migranților care aruncau cu pietre din Belarus, peste frontieră, iar în decembrie 2025 Varșovia a anunțat că peste 180 de migranți au reușit să ajungă pe teritoriul polonez printr-un tunel ascuns într-o pădure de la frontiera polono-belarusă.