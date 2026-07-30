Tensiuni la protestul fermierilor, s-au folosit gaze lacrimogene. Televiziunea Poporului face apel la calm

Tensiuni la protestul fermierilor care se derulează în fața sediului ANSVSA din București. Într-un incident izolat s-au folosit gaze lacrimogene, iar situația rămâne tensionată. Televiziunea Poporului face apel la calm. Mii de fermieri din toată țara s-au adunat în Capitală, nemulțumiți de faptul că exporturile de animale vii către țările arabe au fost blocate.
UPDATE ORA 10:00 – Spiritele s-au încins între protestatari și forțele de ordine, din cauza faptului că niciun reprezentant al ANSVSA nu a venit să discute cu protestatarii. La un moment dat au fost folosite gaze lacrimogene, iar efectivele de ordine au fost sporite, inclusiv prin aducerea mai multor garduri și a unor mașini speciale de intervenție.
Prima parte a acțiunii are loc în fața sediului ANSVSA, între orele 10:00 și 13:00, unde sunt așteptați aproximativ 1.500 de participanți.
După profesori, după pensionari, polițiști și personal medical, vedem că în aceste momente se află în stradă, în București, pentru a-și striga nemulțumirile, agricultori, legumicultori, crescătorii de animale. De-a lungul zilei o să urmăriți transmisiuni speciale marca Realitatea PLUS, care dau voce nemulțumirilor fermierilor, a transmis jurnalistul Realitatea Plus Alessia Păcuraru.
Ulterior, fermierii pornesc în marș spre Piața Victoriei, unde protestul continuă până la ora 17:00, cu peste 5.000 de participanți adunați în fața clădirii Guvernului.
Sectorul ovin traversează „cea mai gravă criză din ultimele decenii”, spun organizațiile de profil. Exporturile de ovine au fost blocate, mii de ferme sunt în pragul falimentului, iar pierderile sunt evaluate la peste 128 de milioane de euro.
Fermierii sunt de părere că președintele ANSVSA este de vină că nu a localizat focarul de pesta micilor rumegătoare în România. Milioane de miei trebuiau să ajungă în perioada asta către Algeria, Indonezia, Maroc și Iordania, însă animalele sunt izolate pe stoc.