Toni Neacșu: „Legea salarizării nu mai are efecte!”

„Legea salarizării nu mai produce efecte odată ce a fost blocată de instanță”, a spus avocatul Toni Neacșu. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Toni Neacșu a explicat ce se întâmplă acum cu legea care scade salariile a mii de români. „Magistrații au suspendat proiectul pentru că e făcut de un Guvern demis”, a mai spus Toni Neacșu.
Toni Neacșu: „Bolojan nu are dreptul să mai emită ordonanțe!”
„În momentul de față, din punct de vedere juridic, nimic din ce a făcut Ministerul Muncii până acum, deci ce a făcut Guvernul, nu mai poate produce niciun efect juridic, nu mai poate fi folosit în vreun fel, nu se mai poate merge mai departe.
Acum, sigur, inițiativa parlamentară, să știți că este un drept constituțional.
Altfel spus, nimeni nu poate limita dreptul pe care îl are un parlamentar de a iniția ce act normativ dorește domnia sa.
Așa încât eu cred că se va găsi un parlamentar de la PNL, probabil, care va prelua acest proiect așa cum este el scris, îl va depune în parlament, dar asta nu înseamnă că se termină problemele.
Pentru că este important, în primul rând, de ce a decis instanța să suspende toată această procedură de la Ministerul Muncii.
Păi a suspendat pentru simplu considerent că a constatat că Guvernul a făcut acte pe care nu avea dreptul să le facă în calitate de guvern demis.”, a zis avocatul Toni Neacșu.