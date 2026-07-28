Trafic restricționat pe Autostrada A3 după ce un TIR a lovit glisiera și a luat foc

Accident pe A3, în zona Moara Vlăsiei
Potrivit informațiilor transmise de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, incidentul s-a produs la kilometrul 25 al Autostrăzii A3, pe sensul de deplasare către București, în apropierea localității Moara Vlăsiei, județul Ilfov.
Din primele date, un ansamblu rutier care transporta plăci de ceramică a acroșat glisiera mediană de protecție, după care a ajuns pe sensul opus de circulație.
TIR-ul a fost cuprins de flăcări
În urma impactului, la nivelul autovehiculului a izbucnit un incendiu. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să lichideze focul înainte ca acesta să se extindă.
Autoritățile au precizat că, în ciuda gravității incidentului, nicio persoană nu a fost rănită.
Circulația este restricționată pe Autostrada A3
Pentru desfășurarea intervenției și îndepărtarea vehiculului avariat, traficul a fost restricționat în zonă.
Pe sensul de mers spre Brașov, circulația este complet oprită, în timp ce pe sensul către București șoferii pot circula doar pe benzile 1 și 2, banda a treia fiind închisă.
Polițiștii rutieri dirijează traficul și recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.
Conform estimărilor Centrului INFOTRAFIC, circulația pe Autostrada A3 ar urma să revină la normal după ora 15:00, după finalizarea operațiunilor de degajare a carosabilului și verificarea condițiilor de siguranță.
Până atunci, șoferii care tranzitează zona sunt sfătuiți să își planifice din timp traseul, să reducă viteza la apropierea de sectorul afectat și să ia în calcul posibile întârzieri.