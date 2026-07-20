Tragedie la o piscină din Bacău: un bărbat de 64 de ani a murit după ce ar fi suferit un infarct

Un bărbat în vârstă de aproximativ 64 de ani și-a pierdut viața, duminică, după ce ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la o piscină din localitatea Cleja, județul Bacău. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat minute în șir să îl resusciteze, însă bărbatul nu a răspuns manevrelor efectuate.
Tragedie la o piscină din Cleja
Incidentul s-a produs la o piscină din comuna Cleja, unde bărbatul a intrat în stop cardio-respirator. Persoanele aflate în zonă au cerut ajutor, iar la fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje de intervenție. Pompierii militari băcăuani au fost solicitați pentru a acorda primul ajutor calificat victimei. Pentru gestionarea cazului a fost mobilizată și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, dotată cu echipamentele necesare pentru astfel de intervenții, conform presei locale.
Medicii au încercat să îl resusciteze
Imediat după sosire, salvatorii au început manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i reporni inima bărbatului. Eforturile echipajelor medicale au continuat timp de mai multe minute, însă starea victimei nu s-a îmbunătățit. În ciuda intervenției rapide și a manevrelor efectuate, bărbatul nu a răspuns procedurilor de resuscitare. În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul acestuia.
Primele informații indică faptul că bărbatul ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la piscina din Cleja. Acesta a intrat în stop cardio-respirator, iar toate încercările echipajelor medicale de a-i salva viața au rămas fără rezultat.