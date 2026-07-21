Tragedie pe râul Bega: un băiat de 16 ani a fost găsit fără viață de scafandri

Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în râul Bega, în zona localității Chizătău, județul Timiș. Băiatul a fost căutat de mai multe echipaje de salvare, iar scafandrii au reușit să îl găsească și să îl aducă la mal, însă manevrele de resuscitare nu au avut rezultat.
Adolescent de 16 ani, dispărut în apele râului Bega
Pompierii au fost alertați în cursul serii, în jurul orei 20:00, printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Persoana care a sunat a anunțat că minorul ar fi dispărut în apele râului Bega, iar echipele de intervenție au fost trimise imediat în zona indicată.
Căutările s-au desfășurat pe raza localității Chizătău, unde au fost mobilizate forțe din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara, Detașamentului Lugoj și Stației Făget. Salvatorii au început verificările pe apă și pe mal, în încercarea de a-l găsi cât mai repede pe adolescent.
Scafandrii și pompierii au intervenit cu patru bărci
La locul intervenției au fost trimise două autospeciale de primă intervenție și comandă, două autospeciale de serviciu, patru bărci de salvare și o autospecială care transporta un echipaj format din patru scafandri. În sprijinul pompierilor a ajuns și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș.
Scafandrii au intrat în apele Begăi și au reușit să îl găsească pe tânăr, după care l-au adus la mal. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, în încercarea de a-i reporni funcțiile vitale.
Medicii nu au mai putut salva viața băiatului
În ciuda eforturilor depuse de salvatori, adolescentul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. După aplicarea procedurilor medicale, medicul aflat la fața locului a fost nevoit să declare decesul băiatului de 16 ani.
Polițiștii urmează să stabilească împrejurările exacte în care adolescentul a ajuns în apă și modul în care s-a produs tragedia. Cercetările vor continua pentru clarificarea tuturor detaliilor legate de incident.