Tragerea la sorți pentru stabilirea programului Ligii a II-a, ediția 2026-2027, va avea loc miercuri

Tragerea la sorți pentru pentru stabilirea programului ediției 2026-2027 a Ligii a II-a va avea loc miercuri, 22 iulie, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial.
Tragerea la sorți pentru pentru stabilirea programului ediției 2026-2027 a Ligii a II-a va avea loc miercuri, 22 iulie, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul său oficial.
În sezonul 2026-2027 al competiţiei Liga 2 Casa Pariurilor vor evolua 22 de echipe, care au obţinut dreptul de participare după cum urmează:
5 echipe promovate din Liga 3:
- CSM Cetatea 1932 Suceava
- CSL Ștefăneștii de Jos
- SCM Râmnicu Vâlcea
- Politehnica Timișoara
- SC Popești-Leordeni
14 echipe care au evoluat în sezonul precedent al competiţiei Liga 2:
- FC Bihor Oradea
- Steaua București
- AFC Chindia Târgoviște
- AFC ASA Tg.Mureş
- AFC Metalul Buzău
- CSM Slatina
- Clubul Sportiv Gloria Bistrița
- ACS FC Bacău
- CS Concordia Chiajna
- CSM Reşiţa
- CS Afumaţi
- CSC Dumbrăviţa
- CSC 1599 Şelimbăr
- CS Dinamo Bucureşti*
*Ca urmare a depunerii cererilor de înscriere, pentru sezonul 2026-2027 a rămas un loc vacant. Prin aplicarea prevederilor regulamentare, prin decizia Comitetului de Urgență al FRF de azi, 17 iulie, locul a fost ocupat de CS Dinamo București.
3 formații retrogradate din Superliga:
- AFC Hermannstadt
- AFC Unirea 04 Slobozia
- FC Metaloglobus Bucureşti
În ședința Comitetului Executiv al FRF din 26 mai 2026, s-a validat calendarul competițional al eşalonului secund, care va debuta la data de 1 august.
Competiţia Liga 2 Casa Pariurilor se va disputa în două faze după cum urmează:
– prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
– a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.
În play-off vor participa primele şase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație. La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:
- Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
- Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii
În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare. În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.
Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.
Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.
Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.
Procedura de stabilire a programului de disputare a primei faze a competiţiei, adică a sezonului regular, se va face pe baza Tabelei Berger pentru 22 echipe.