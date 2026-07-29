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Traian Băsescu, atac dur la Ucraina după blocarea livrărilor de țiței

Traian Băsescu, atac dur la Ucraina după blocarea livrărilor de țiței

Traian Băsescu, atac dur la Ucraina după blocarea livrărilor de țiței

Scris de Madalina Mihai Publicat: 29 iul. 2026, 14:49

„Noi le-am dat pâinea de la gură, iar ei ne produc daune uriașe”

Reacție dură a fostului președinte Traian Băsescu la adresa Ucrainei, după ce atacurile cu drone de la Marea Neagră au blocat temporar livrările de țiței kazah spre România. Acesta a declarat citez, că România și-a dat pâinea de la gură pentru Ucraina, iar ei ne produc daune uriașe. Poziția sa vine în contrast cu sprijinul său ferm din trecut, conform Realitatea PLUS.

„Problema este dacă și noi am reacționat în acest interval. Pentru că discutăm de o Ucraină căreia noi îi dăm pâinea de la gură, cum s-ar spune, să-i ajutăm în război, și ei ne produc daune uriașe prin blocarea aprovizionării cu țiței, nu numai a României, dar a Europei, pentru că Novorosisk-ul, repet, este terminalul care furnizează țiței de Kazahstan pentru Europa, sigur și rusesc. Vă aduc aminte că încărcam pe vapoare cerealele lor și nu cele românești. I-am ajutat enorm tot timpul, cu ce am putut noi la dimensiunile noastre. El nu poate să vină să-mi spună: «nu mă interesează, eu îți trimit o dronă în port la Constanța, în terminalul petrolier»”, a declarat Traian Băsescu.

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