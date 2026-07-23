Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară. Ce li se reproșează

Guvernul a decis rechemarea în țară a trei consuli generali ai României, după ce Ministerul Afacerilor Externe a constatat că obiectivul pentru care au fost numiți nu a fost îndeplinit. Este vorba despre reprezentanții României din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main.
Hotărârea a fost adoptată în ședința de Guvern de joi, la propunerea Ministerului Afacerilor Externe, și a fost aprobată de premierul interimar Ilie Bolojan.
MAE îi recheamă pe consulii din Brazilia, Franța și Germania
Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că Executivul a aprobat retragerea celor trei consuli generali, numiți în vara anului 2024.
„Astfel, în ședința de guvern de joi, 23 iulie 2026, a fost aprobată rechemarea consulului general al României la Sao Paolo (Republica Federativă a Braziliei), a consulului general la Nantes (Republica Franceză), și a consulului general la Frankfurt pe Main (Republica Federală Germania).
Consulii generali au fost numiți în vara anului 2024 având sarcina principală a deschiderii unor noi consulate generale ale României.”
Noile consulate nu au fost deschise nici după mai multe prelungiri
Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, evaluările făcute au arătat că niciunul dintre cele trei oficii consulare nu a devenit operațional, deși termenele au fost prelungite în repetate rânduri.
„În procesul de evaluare a identificării și a amenajării sediilor consulatelor din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main, oficiile consulare nu au fost operaționalizate în 2024, în 2025 şi nici în noile termene agreate după prelungiri succesive”, a precizat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat de presă.
Conform deciziei adoptate de Guvern, cei trei consuli generali vor reveni în România în cel mult 90 de zile.