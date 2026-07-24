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Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA, în plin scandal privind programul de înarmare – SURSE

Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA, în plin scandal privind programul de înarmare – SURSE

Trei directori din industria de armament, reținuți de DNA, în plin scandal privind programul de înarmare – SURSE

Scris de Madalina Mihai Publicat: 24 iul. 2026, 09:15

Mega-anchetă cu suspiciuni de coprușie în instrudia de armanent.

Trei directori aiu unor fabrici de profil ar fi fost reținuti de DNA; potrivit surselor citate de Realitatea Plus.

Acțiunea prorucroilro anticopruție vine într-un momete etxrem de tensiuoant, câînd există suspiciuni și criti cm joare privind programul SAFE de inarmare și intenția guvernului de a redirecționarea banilor din Pilonul II către programele de înarmare În timp ce Guvernul analizează redirecționarea banilor din Pilonul II către programele de înarmare, surse Realitatea PLUS confirmă că mai mulți directori din industria de apărare au fost reținuți de DNA pentru luare de mită.

Potrivit informațiilor obținute pe surse, de Realitatea Plus, ar fi vizați de anchetă, printre alții, Mihai Rafiu - director Uzina de Armament București, Tiberiu Alexandru Pîrvu - director Uzina de Armament Plopeni și
Liliana Sorescu - director comercial la Plopeni.

Percheziții au fost și la uzina de armament din Cugir.

Cei reținuți vor fi prezentați azi Tribunalului București, cu propunere de arestare preventivă.

Sursele judiciare indică faptul că dosarul vizează fapte de corupție în legătură cu contracte din industria de apărare, într-un moment în care statul discută intens despre finanțarea accelerată a programelor militare.

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