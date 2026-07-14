Trump amenință cu un atac asupra „Muntelui Târnăcopului”. Complexul militar ascuns care ridică semne de întrebare

Președintele american Donald Trump a declarat că „Muntele Târnăcopului” („Pickaxe Mountain”), un complex militar subteran aflat în apropierea instalației nucleare iraniene de la Natanz, ar putea deveni ținta unui viitor atac al Statelor Unite.
Într-un interviu acordat luni seară, liderul de la Casa Albă a afirmat că obiectivul reprezintă o posibilă țintă militară și a lansat un avertisment direct la adresa Teheranului.
„Muntele Târnăcopului este o posibilă țintă pentru o lovitură puternică chiar lângă intrarea principală. Vom distruge Muntele Târnăcopului. Spuneți-le iranienilor să fie pregătiți”, a declarat Donald Trump, adăugând că o astfel de operațiune ar putea avea loc „relativ curând”.
Complexul vizat este amplasat la sud de uzina nucleară de la Natanz, principalul centru de îmbogățire a uraniului din Iran. Instalația găzduiește mii de centrifuge utilizate în procesul de îmbogățire a uraniului și a fost vizată în trecut de atacuri asupra infrastructurii nucleare iraniene.
Despre complexul subteran cunoscut sub numele de „Muntele Târnăcopului” se cunosc puține informații. Potrivit estimărilor, facilitatea este construită la aproximativ 100 de metri sub nivelul solului, fiind proiectată pentru a rezista unor bombardamente convenționale și pentru a proteja echipamente considerate sensibile.
Lucrările la acest obiectiv au început după explozia și incendiul din iulie 2020 care au afectat halele de asamblare a centrifugelor de la Natanz. Autoritățile iraniene au susținut atunci că incidentul a fost rezultatul unui act de sabotaj.
Până în prezent, nu există informații confirmate public despre ceea ce se află în interiorul complexului subteran, însă analiștii consideră că acesta ar putea adăposti echipamente și instalații importante din programul nuclear iranian.