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Tupeu maxim din partea omului lui Bolojan! Se laudă cu fondurile UE, dar tace în privința recesiunii
Tupeu maxim din partea omului lui Bolojan! Se laudă cu fondurile UE, dar tace în privința recesiunii
Mureșan atribuie executivului demis tot meritul pentru absorbția fondurilor europene.
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