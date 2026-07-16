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Turul Franţei: Norvegianul Soren Waerenskjold a câştigat etapa a 11-a

Turul Franţei: Norvegianul Soren Waerenskjold a câştigat etapa a 11-a

Turul Franţei: Norvegianul Soren Waerenskjold a câştigat etapa a 11-a

Scris de Madalina Mihai Publicat: 16 iul. 2026, 13:18

Slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) rămâne primul în ierarhia generală

Ciclistul norvegian Soren Waerenskjold s-a impus miercuri în etapa a 11-a a Turului Franţei. Tricoul galben este îmbrăcat, în continuare, de slovenul Tadej Pogacar.

Norvegianul Soren Waerenskjold (Team Uno-X Mobility) a câştigat miercuri o etapă, a 11-a, desfăşurată între Vichy şi Nevers, care a fost cea mai rapidă din istoria Le Tour. Este prima victorie reuşită de Waerenskjold în Turul Franţei, următorii pe podiumul rundei fiind Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) şi Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).

Slovenul Tadej Pogacar (UAE Emirates-XRG) rămâne primul în ierarhia generală, pe locul al doilea aflându-se danezul Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), iar al treilea este belgianul Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe).

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