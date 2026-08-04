Ucraina acuză Rusia de crimă de război după un atac cu dronă asupra unui civil, în Herson

Ministerul ucrainean de Externe a acuzat marți Rusia că a comis o crimă de război, după publicarea unor imagini în care o dronă urmărește și atacă un comerciant într-o piață din Herson. Bărbatul a supraviețuit atacului, iar autoritățile ucrainene afirmă că incidentul demonstrează încă o dată că Rusia lovește în mod deliberat ținte civile. Atenție, urmează in formații, detalii și imagini cu puternic impact emoțional!
Ministerul ucrainean al Afacerilor Externe a condamnat marți un atac cu dronă produs în orașul Herson, din sudul Ucrainei, calificându-l drept o crimă de război. Reacția vine după publicarea unui videoclip de către poliția ucraineană, în care se vede o dronă urmărind un comerciant într-o piață înainte de a exploda în apropierea acestuia.
Potrivit autorităților ucrainene, victima, un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, încerca să se adăpostească în spatele camionetei sale, folosită drept tarabă, în momentul în care drona a detonat. Acesta a supraviețuit atacului, însă a suferit răni provocate de șrapnel și a intrat în stare de șoc.
Agenția Reuters precizează că a reușit să verifice autenticitatea imaginilor și să confirme locul incidentului, produs marți dimineață în Herson.
Kievul acuză Rusia că vizează în mod deliberat civili
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, a condamnat atacul într-un mesaj publicat pe Telegram, afirmând că operatorul dronei știa că țintește un civil.
„Ei știu foarte bine ce fac. Sadicul care controla acea dronă știa foarte bine că țintea un civil”, a transmis șeful diplomației ucrainene, solicitând comunității internaționale să condamne ceea ce a descris drept o tactică deliberată de intimidare folosită de Rusia împotriva populației civile.
ONU, despre numărul victimelor civile din Ucraina
Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina a anunțat în luna iulie că, în primele șase luni din 2026, au fost înregistrate 1.396 de decese și 7.978 de răniți în rândul civililor. Potrivit raportului, bilanțul este cu 37% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025 și aproape dublu față de primele șase luni din 2024.
Reprezentanții ONU atribuie această creștere intensificării atacurilor rusești cu rachete și drone cu rază lungă de acțiune asupra centrelor urbane aflate departe de linia frontului.
Acuzații reciproce între Moscova și Kiev
La rândul său, Rusia acuză Ucraina că atacă ținte civile. Luni, autoritățile de la Moscova au calificat drept „act terorist” explozia unei drone pe o plajă din stațiunea Gelendjik, de la Marea Neagră, incident în care au murit șapte persoane, inclusiv trei copii.
Atât Rusia, cât și Ucraina neagă că ar viza în mod intenționat civili în conflictul declanșat de invazia rusă din februarie 2022, însă ambele părți își aduc frecvent acuzații reciproce privind încălcarea dreptului internațional umanitar.