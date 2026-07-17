Ucraina are începând de joi un nou guvern

Rada Supremă de la Kiev a a aprobat joi numirea lui Serhii Koreţki în funcţia de prim-ministru şi a cabinetului său. Echipa votată joi nu îi include şi pe titularii portofoliilor apărării şi externelor care, potrivit Constituţiei Ucrainei, sunt desemnaţi de preşedinte.
Între timp, la Kiev şi în alte oraşe mari sunt proteste, după ce popularul ministrul al apărării, Mihailo Fedorov, a fost demis de preşedintele Zelenski pe fondul unor neînţelegeri cu conducerea militară a armatei.
Mihailo Fedorov, tânărul IT-ist de 35 de ani, a propus o abordare mai neconvenţională, asimetrică a luptei cu Rusia, care nu a fost pe placul unora dintre generalii ucraineni, mult mai în vârstă decât el.
Fostul ministru consideră că e nevoie de schimbări în armată şi îl acuză pe generalul Oleksandr Sîrski, comandantul armatei, în vârstă de 60 de ani, că nu a reuşit să se adapteze rolului esenţial pe care dronele au ajuns să-l joace în războiul cu Rusia şi a cerut demiterea lui, fără a-i nega meritele din operaţiunile militare din 2022, de la începutul invaziei ruseşti.
Preşedintele Zelenski a refuzat să dea curs solicitării şi a vorbit despre lipsa comunicării dintre Fedorov şi unii comandanţi militari. Alţi generali ucraineni şi-au exprimat susţinerea pentru tânărul ministru, iar adjunctul forţelor aeriene şi-a dat chiar demisia, în semn de solidaritate cu acesta.
Demiterea lui Fedorov a stârnit masive proteste de stradă, neobişnuite într-o ţară aflată în război. Zelenski crede că oamenii au tot dreptul să-şi spună părerea şi că manifestaţiile în sprijinul lui Fedorov sunt o expresie a democraţiei. Preşedintele a declarat că se gândeşte încă pe cine va propune la Ministerul Apărării şi că nicio propunere oficială nu a fost încă înaintată Radei Supreme de la Kiev.