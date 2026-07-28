Ucraina lovește din nou în apropierea Moscovei. Sute de drone au vizat infrastructura strategică a Rusiei
Ucraina a lansat în noaptea de marți un nou val de atacuri cu drone asupra regiunii Moscovei, vizând obiective industriale și logistice din apropierea capitalei ruse. Operațiunea a provocat perturbări în traficul aerian și a afectat activitatea unor facilități considerate importante pentru economia rusă.
Potrivit autorităților de la Moscova, aproape 400 de drone au fost implicate în atacul asupra regiunii. Din cauza alertei aeriene, mai multe aeroporturi din jurul capitalei și-au suspendat temporar operațiunile.
Fabrici și centre logistice, printre țintele atacului
Înregistrări distribuite pe rețelele de socializare surprind drone zburând la joasă altitudine deasupra regiunii Moscovei. Conform informațiilor apărute până în prezent, au fost lovite o oțelărie și o importantă fabrică specializată în reciclarea anvelopelor uzate.
Printre obiectivele vizate s-a aflat și un centru logistic amplasat în apropierea unui depozit Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia. Depozitul a mai fost ținta unor atacuri similare în ultimele zile.
Kievul spune că vizează infrastructura strategică
Autoritățile ucrainene susțin că operațiunile cu drone urmăresc afectarea infrastructurii și a capacităților logistice ale Rusiei, fără a avea ca obiectiv populația civilă.
Președintele Volodimir Zelenski a prezentat această strategie drept unul dintre principalele avantaje ale Ucrainei în războiul de uzură cu Rusia, inclusiv în cadrul întâlnirii pe care a avut-o marți cu președintele american Donald Trump la Casa Albă.