UE și Ucraina bat palma pentru producția de drone. Ursula von der Leyen: „Investim în securitatea Europei”
Uniunea Europeană și Ucraina au semnat un nou parteneriat strategic care vizează dezvoltarea și producția comună de drone. Anunțul a fost făcut miercuri, la Kiev, de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat în prezența liderului ucrainean Volodimir Zelenski.
„Ceea ce semnăm astăzi este propriul nostru acord privind dronele. Acest parteneriat va combina ingeniozitatea Ucrainei cu puterea industrială a Europei”, a declarat șefa Executivului european. Ea nu a oferit însă detalii privind valoarea investiției.
Von der Leyen a subliniat că Ucraina a acumulat o experiență importantă în domeniul dronelor de la începutul invaziei ruse din februarie 2022, iar această expertiză trebuie valorificată împreună cu resursele tehnologice și industriale ale Uniunii Europene.
Potrivit oficialului european, UE dispune de facilități de producție sigure, capabile să susțină extinderea capacității de fabricare a dronelor. „Prin acest acord transmitem un mesaj clar: investițiile în Ucraina înseamnă investiții în Europa și în securitatea noastră comună”, a afirmat Ursula von der Leyen.
La rândul său, Volodimir Zelenski a precizat că industria ucraineană produce în prezent aproximativ 10 milioane de drone anual, inclusiv modele cu rază lungă de acțiune, iar obiectivul este dublarea acestei capacități.
Ucraina a încheiat deja parteneriate similare cu state precum Qatar și Arabia Saudită, iar alte acorduri sunt în pregătire cu Germania, Norvegia, Finlanda și Canada, în cadrul strategiei de extindere a cooperării internaționale în domeniul apărării.