UMPMV: Menținerea ratingului de țară ar reprezenta un semnal pozitiv pentru România. Autoritățile trebuie să continue consolidarea stabilității economice și financiare

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) urmărește cu atenție informațiile apărute în spațiul public privind evaluarea de țară realizată de agenția internațională Fitch Ratings.
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) urmărește cu atenție informațiile apărute în spațiul public privind evaluarea de țară realizată de agenția internațională Fitch Ratings.
Potrivit informațiilor publicate de presa națională, există indicii că România și-ar putea menține actualul rating suveran. La momentul prezentului comunicat, așteptăm însă confirmarea oficială a agenției Fitch Ratings.
Dacă aceste informații vor fi confirmate oficial, considerăm că menținerea ratingului va reprezenta un semnal de încredere pentru economia românească și pentru investitorii interni și internaționali, demonstrând că România își păstrează statutul de stat recomandat investițiilor.
În același timp, un asemenea rezultat nu trebuie interpretat ca un motiv de relaxare. El trebuie privit ca o responsabilitate suplimentară pentru continuarea măsurilor de consolidare fiscală, reducerea deficitului bugetar, creșterea eficienței cheltuirii banului public, accelerarea investițiilor și implementarea reformelor asumate.
UMPMV apreciază că stabilitatea economică reprezintă o componentă esențială a securității naționale. O economie credibilă și predictibilă oferă statului resursele necesare pentru apărare, ordine publică, educație, sănătate și dezvoltare.
UMPMV recomandă autorităților:
• continuarea unei politici fiscal-bugetare prudente și responsabile;
• accelerarea investițiilor publice și a absorbției fondurilor europene;
• menținerea unui dialog permanent cu investitorii și instituțiile financiare internaționale;
• protejarea stabilității economice și financiare ca obiectiv de interes național;
• informarea transparentă și rapidă a cetățenilor după publicarea raportului oficial Fitch Ratings.
Dumnezeu • Patrie • Familie • Onoare
General (r) Gabriel Oprea
Președintele Uniunii Militarilor si Politistilor activi, in rezerva, in retragere si familiile lor “Mihai Viteazul” (UMPMV)
Președintele Partidului Pentru Patrie, Militari, Politisti (PPMP, fost UNPR)