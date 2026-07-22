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Un bărbat din Alba a ajuns după gartii pentru conducere sub influența alcoolului

Un bărbat din Alba a ajuns după gartii pentru conducere sub influența alcoolului

Un bărbat din Alba a ajuns după gartii pentru conducere sub influența alcoolului

Scris de Madalina Mihai Publicat: 22 iul. 2026, 18:13

Pe numele bărbatului fusese emis, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei

Un bărbat în vârstă de 62 de ani, din localitatea Sâncel, județul Alba, a fost încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, după ce a fost condamnat pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, acesta a fost depistat și reținut la 21 iulie 2026 de polițiștii Secției 6 de Poliție Rurală Jidvei.

Pe numele bărbatului fusese emis, în aceeași zi, un mandat de executare a pedepsei de către Judecătoria Aiud. Instanța l-a condamnat la 10 luni și 20 de zile de închisoare, pedeapsă privativă de libertate pe care urmează să o execute în penitenciar. Cazul a fost făcut public în buletinul de presă al IPJ Alba din 22 iulie 2026.

După identificarea și reținerea sa de către autorități, bărbatul a fost transportat și predat unității penitenciare din Aiud, pentru începerea executării condamnării stabilite de instanță.

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