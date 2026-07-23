Un bărbat din Buzău a înjunghiat proprietarul unui microbuz care i-a cerut să nu mai fumeze

Un bărbat în vârstă de 43 de ani a fost arestat pentru tentativă de omor, după ce ar fi înjunghiat proprietarul unui microbuz care i-a reproşat că ar fi fumat în mijlocul de transport, transmite Agerpres.
Potrivit unor surse judiciare, disputa dintre cei doi ar fi început în microbuzul care transporta persoane din Germania, la Râmnicu Sărat. După ce vehiculul a oprit, la un moment dat, arată Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, bărbatul în vârstă de 43 ar fi înjunghiat victima cu un briceag.
„În sarcina acestuia s-a reţinut că în data de 22.07.2026, în jurul orei 12:20, în timp ce se afla la intersecţia străzilor Aleea Industriilor cu Şoseaua Pogonele din municipiul Buzău, judeţ Buzău pe fondul unui conflict generat de faptul că victima îi reproşase anterior că a fumat în interiorul microbuzului ce îi aparţinea deşi acest lucru era interzis, în momentul în care a coborât din mijlocul de transport, fără a mai discuta cu persoana vătămată (…) a înjunghiat-o de două ori cu un cuţit tip briceag având lama de aproximativ 10 cm, cu intensitate, provocându-i o plagă înjunghiată în flancul stâng abdominal inferior, având 5 cm lungime şi 10 cm adâncime şi plagă hemitorace posterior stâng având lungimea de 3 cm, prima leziune generând secţionarea arterei epigastrice inferioare stângi ce a necesitat intervenţie chirugicală de urgenţă în scop de salvare a vieţii, fiindu-i pusă în primejdie viaţa persoanei vătămate şi necesitând 35-40 zile de îngrijiri medicale, aşa cum reiese din fişa de constatări preliminarii emisă de medic legist din cadrul SJML Buzău, ca urmare a ordonanţei de expertiză medico-legală dispusă în cauză, acţionând astfel cu intenţia directă de a suprima viaţa victimei”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău.
Ulterior, procurorii au solicitat Tribunalului Buzău arestarea preventivă a bărbatului cercetat, instanţa de judecată admiţând propunerea şi dispunând măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 zile.