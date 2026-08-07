Un influencer din Timiș, reținut după un live urmărit de peste 22.000 de oameni. Ce provocări făcea pe TikTok

Un influencer din județul Timiș a fost reținut de polițiști după ce ar fi organizat, în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, mai multe provocări cu tentă sexuală. Alături de acesta a fost reținut încă un bărbat, în timp ce o a treia persoană este căutată de autorități.
Peste 22.000 de persoane au urmărit transmisiunea
Potrivit informațiilor prezentate de polițiști, faptele cercetate s-ar fi petrecut în luna iunie. În timpul unui live pe rețelele sociale, suspectul apărea alături de alte două persoane și le-ar fi lansat provocări cu caracter sexual.
Transmisiunea a atras un număr mare de spectatori, fiind urmărită de peste 22.000 de persoane. Polițiștii s-au sesizat în acest caz, având în vedere că transmisiunea era accesibilă publicului, inclusiv minorilor.
Doi dintre cei implicați au fost reținuți, în timp ce cel de-al treilea este căutat de oamenii legii. Ancheta vizează, potrivit informațiilor comunicate, infracțiuni precum ultrajul contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice.
Nu este primul dosar în care este implicat influencerul
Bărbatul reținut nu se află la prima întâlnire cu autoritățile. Cu doar câteva săptămâni înainte, acesta ar fi fost reținut după ce s-ar fi prezentat drept inspector și ar fi simulat un control într-un magazin.
Potrivit relatării Pro TV, influencerul a mai fost implicat și într-un dosar în care este acuzat că ar fi agresat sexual o tânără, tot în contextul unei provocări filmate.
De această dată, anchetatorii verifică modul în care s-au desfășurat transmisiunea și acțiunile persoanelor implicate, urmând să stabilească exact circumstanțele și responsabilitățile fiecăruia.