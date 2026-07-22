Un om al străzii, băgat cu forța în portbagaj și abandonat într-o zonă izolată din București. Trei tineri sunt cercetați

Trei tineri din București sunt anchetați după ce ar fi răpit un bărbat fără adăpost, l-ar fi băgat cu forța în portbagajul unei mașini și l-ar fi abandonat într-o zonă izolată de la marginea Capitalei. Unul dintre suspecți a fost arestat preventiv.
Incidentul s-a produs în jurul orei 23:00, în cartierul Băneasa. Victima, un bărbat de 39 de ani, ar fi fost prinsă de doi tineri de 20 și 22 de ani și urcată cu forța în portbagaj. La volanul mașinii s-ar fi aflat un alt tânăr, de 21 de ani. Acesta ar fi condus până într-o zonă împădurită de la marginea cartierului, unde bărbatul a fost lăsat singur.
Întreaga scenă a fost observată de un martor, care a sunat la 112. Polițiștii Secției 5 au început imediat verificările și au reușit să îi identifice pe cei trei suspecți.
Tinerii ar fi spus că au făcut totul pentru distracție
Șoferul a fost primul găsit și dus la audieri. Potrivit informațiilor din anchetă, acesta le-ar fi spus polițiștilor că nu avusese niciun conflict cu victima și că totul ar fi fost făcut pentru amuzament.
Tânărul de 21 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal. Ceilalți doi suspecți au fost reținuți, iar procurorii urmează să decidă dacă vor cere și arestarea lor.
Victima a refuzat cazarea într-un centru social
Bărbatul a primit îngrijiri medicale după incident. Autoritățile i-au oferit posibilitatea de a fi cazat într-un centru social al Primăriei, însă acesta ar fi refuzat și s-ar fi întors pe străzi. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei tineri riscă pedepse de până la șapte ani de închisoare.