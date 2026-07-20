Un șofer a paralizat linia 21 din București: și-a lăsat mașina pe șine, iar tramvaiele au stat pe loc aproape o oră

Un tramvai de pe linia 21 a rămas blocat luni, 20 iulie, timp de aproape o oră, după ce un autoturism a fost parcat direct pe șine. Incidentul s-a produs pe strada Cavafii Vechi, pe sensul de mers spre Piața Sfântul Gheorghe, iar circulația tramvaielor a fost oprită până când mașina a fost îndepărtată.
Mașină parcată pe șinele tramvaiului 21
Societatea de Transport București a semnalat blocajul la ora 10:42. Autoturismul lăsat pe linia de tramvai a împiedicat înaintarea garniturii, iar călătorii au fost nevoiți să aștepte reluarea circulației. Tramvaiele de pe linia 21 și-au reluat traseul la ora 11:29, după aproximativ 47 de minute. Circulația a revenit la normal imediat după ce mașina care ocupa șinele a fost mutată.
Astfel de situații nu sunt izolate în București. În februarie 2025, STB anunța că înregistrase 334 de blocaje provocate de autoturisme parcate neregulamentar, care au dus la întârzieri de peste 8.000 de minute pe mai multe trasee importante.
„Aceste incidente afectează nu doar transportul public, ci și traficul general din București”, avertiza compania.
Blocarea unei singure garnituri poate opri circulația mai multor tramvaie aflate în spatele acesteia, iar întârzierile se extind rapid pe întregul traseu. În același timp, călătorii sunt obligați să aștepte sau să caute alte mijloace de transport.
Zonele din București unde tramvaiele sunt blocate frecvent
Printre străzile unde au fost raportate frecvent probleme provocate de parcările neregulamentare se află Calea Moșilor, pe traseul liniei 21. Alte blocaje au fost înregistrate pe strada Episcopiei, unde circulă linia 368, pe strada Grigore Cobălcescu, folosită de liniile 24 și 44, dar și pe strada Mecet, pe traseul liniei 70.
Pe lista zonelor cu probleme se mai află strada Puțul lui Crăciun, unde circulă linia 42, și bulevardul Iuliu Maniu, pe traseele liniilor 61, 62 și 63. STB a cerut intensificarea controalelor și ridicarea mașinilor parcate ilegal pe liniile de tramvai, pentru ca astfel de incidente să fie prevenite.