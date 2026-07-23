Un tânăr a rămas blocat după surparea unui mal de pământ, la Adjud

Un tânăr de 21 de ani a rămas blocat, joi după-amiază, la o adâncime de aproximativ cinci metri, după ce a fost surprins de un mal de pământ în timp ce săpa un puţ de apă în municipiul Adjud, intervenţia pentru salvarea acestuia fiind în desfăşurare, a informat Serviciul de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Vrancea, transmite Agerpres.
„Dispeceratul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea a fost alertat astăzi, în jurul orei 17:15, prin numărul unic de urgenţă 112, cu privire la producerea unui eveniment deosebit de grav în municipiul Adjud. Un tânăr în vârstă de 21 de ani, care efectua lucrări de săpare a unui puţ de apă, a fost surprins de prăbuşirea unui mal de pământ. Din primele informaţii, victima se află blocată la o adâncime de aproximativ cinci metri”, se arată într-un comunicat al SAJ Vrancea.
La locul intervenţiei au fost mobilizate echipaje medicale ale SAJ Vrancea, precum şi echipaje de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea, de la subunităţile din Adjud şi Focşani, cu autospeciale de stingere şi module de descarcerare.
Potrivit sursei citate, echipele de intervenţie acţionează integrat pentru stabilizarea malurilor de pământ, excavarea zonei şi extragerea în siguranţă a victimei.
Reprezentanţii SAJ Vrancea precizează că misiunea este în dinamică, iar informaţii privind starea medicală a tânărului vor fi comunicate după recuperarea şi evaluarea acestuia de către personalul medical.