Urmărit național și internațional, capturat după o intervenție în trafic la Botoșani. Bărbatul condamnat pentru furt calificat a fost încătușat

Intervenție a polițiștilor din Botoșani pentru prinderea unui urmărit internațional
Un bărbat condamnat la doi ani de închisoare pentru furt calificat și dat în urmărire națională și internațională a fost prins de polițiștii din Botoșani după ce autoturismul în care se afla a fost blocat în trafic.
Intervenție a polițiștilor din Botoșani pentru prinderea unui urmărit internațional
Momente tensionate pe un drum din județul Botoșani, unde polițiștii au reușit să captureze un bărbat urmărit la nivel național și internațional, condamnat definitiv la închisoare pentru furt calificat.
Acesta a fost depistat în trafic, iar după o acțiune rapidă a forțelor de ordine, autoturismul în care se afla a fost blocat, iar suspectul a fost imobilizat și încătușat.
Condamnat la doi ani de închisoare
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, bărbatul are 41 de ani și este din județul Neamț.
Pe numele său fusese emis un mandat de executare a unei pedepse de doi ani de închisoare cu executare, după ce a fost condamnat pentru infracțiunea de furt calificat, comisă în anul 2023 în județul Bacău.
Întrucât se sustrăgea executării pedepsei, autoritățile îl introduseseră în baza de date a persoanelor urmărite atât la nivel național, cât și internațional.
Depistat într-un autoturism pe DN29B
Polițiștii botoșăneni l-au recunoscut pe baza semnalmentelor în timp ce se deplasa cu un autoturism pe DN29B, în comuna Mihai Eminescu, pe direcția Botoșani - Dorohoi.
Imediat după identificare, au fost mobilizate mai multe echipaje aflate în zonă, care au organizat o acțiune pentru oprirea vehiculului.
Autoturismul a fost blocat în trafic, împiedicând astfel orice tentativă de fugă.
A refuzat să coboare din mașină
Conform polițiștilor, după oprirea autoturismului, bărbatul nu s-a conformat solicitărilor oamenilor legii.
Mai mult, acesta i-ar fi cerut șoferului să își continue deplasarea, motiv pentru care polițiștii au intervenit și au folosit forța pentru a-l scoate din mașină și a-l încătușa.
După imobilizare, bărbatul a fost condus la sediul Poliției pentru îndeplinirea procedurilor legale.
Va fi încarcerat pentru executarea pedepsei
În urma capturării, condamnatul urmează să fie transferat într-o unitate de detenție, unde va executa pedeapsa dispusă de instanță pentru furt calificat.
Polițiștii subliniază că astfel de acțiuni fac parte din activitățile permanente desfășurate pentru identificarea și prinderea persoanelor care încearcă să se sustragă executării hotărârilor judecătorești definitive.