Veneția a încasat peste 5 milioane de euro din taxa de acces pentru turiști

Autoritățile orașului Veneția au încasat în acest sezon peste 5 milioane de euro (5,7 milioane de dolari) din taxa de acces impusă turiștilor care vizitează pentru o singură zi populara destinație italiană.
Cuprinsă între 5 și 10 euro, taxa este percepută în 60 de zile selectate, considerate perioade de vârf ale sezonului turistic principal, din aprilie până în iulie.
Peste 650.000 de vizitatori au plătit taxa în acest sezon. În restul anului, turiștii care vin pentru o singură zi pot intra gratuit în oraș.
Primarul Simone Venturini a propus ca, anul viitor, taxa de acces să fie majorată la o sumă cuprinsă între 30 și 50 de euro în zilele în care sunt așteptate fluxuri deosebit de mari de turiști.
Edilul nu are însă autoritatea de a majora taxa. Deși aceasta a fost introdusă printr-o hotărâre municipală, limita maximă a fost stabilită prin legislația națională. Prin urmare, Simone Venturini trebuie să se consulte cu guvernul de la Roma.
Taxa este menită să contribuie la o mai bună gestionare a turismului de masă în orașul cunoscut pentru numeroasele sale obiective unice.
În prezent, în centrul istoric al Veneției mai locuiesc aproape 50.000 de persoane, un număr mai mic decât cel al locurilor de cazare disponibile în hotelurile orașului. Turiștii cazați pentru mai multe zile sunt scutiți de taxa de acces zilnică, dar trebuie să achite o taxă de ședere.