Viceguvernator BNR, avertisment dur: „Modelul economic care ne-a adus aici și-a epuizat resursele. Trăim vremuri pline de incertitudine”

Întreaga lume, inclusiv România, intră într-o perioadă de incertitudine economică profundă, avertizează prim-viceguvernatorul BNR Leonardo Badea, la evenimentul de lansare a Cartei Albe a IMM‑urilor, ajunsă la ediția a 24‑a. Cele mai recente date din economia reală arată că micile firme se sufocă, iar speranța că situația s-ar putea rezolva de la sine este contraproductivă.
Analiza realizată pe baza datelor colectate de la 1.174 de firme arată presiuni majore în economie: inflație persistentă, intermediere financiară redusă, dezechilibre în balanța comercială și probleme de sustenabilitate, a afirmat Badea la discuțiile cu managerii micilor întreprinderi.
Expertul Băncii Naționale a explicat că modelul economic care a funcționat până acum „și-a epuizat resursele”, iar România nu mai poate miza pe aceleași motoare de creștere.
Trăim vremuri pline de incertitudine. Datele culese de la cele 1.174 de firme explică o parte importantă a dinamicilor care ne preocupă pe toți: inflația, intermedierea financiară, balanța comercială, sustenabilitatea. Modelul care ne-a dus aici își epuizează resursele. Și alte economii aflate într-o astfel de perioadă au avut nevoie de soluții diferite. Contextul global este azi complet diferit și mult mai dinamic.
În aceste condiții, viceguvernatorul avertizează că oamenii de afaceri trebuie să se pregătească și să se antreneze pentru o nouă realitate economică, nu să se iluzioneze că lucrurile ar putea reveni la „normalul” vremurilor trecute.
Este puțin probabil ca datoria publică să revină la ce a fost. Dobânzile nu mai sunt mici. Cel puțin pentru un timp îndelungat de acum înainte nu ne mai putem baza pe aceleași resurse de creștere economică. Trebuie ca productivitatea să crească”, a opinat Leonardo Badea.