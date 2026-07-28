Vicepreședintele Parlamentului European: PNRR este tot mai aproape să fie un eșec de proporții pentru România

"PNRR trebuia să fie un test de responsabilitate, de capacitate de dialog și de implicare națională"
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu a avertizat, marți, că Planul Național de Redresare și Reziliență este „tot mai aproape să fie un eșec” și a acuzat Guvernul că nu acționează coerent pentru salvarea fondurilor europene.
”PNRR este tot mai aproape să fie un eșec. Un eșec anticipat, generat de mulți factori, dar în mod special de incapacitatea celor care au redactat acest plan și de cei care trebuiau să îl finalizeze de a înțelege că PNRR nu poate fi un scop în sine, ci el trebuia să fie asumat de societate.
În aceste zile, Parlamentul a fost chemat să dezbată în regim de urgență mai multe legi privind PNRR. Din păcate, legislația propusă de Guvern a fost redactată greșit în spatele ușilor închise, fără consultare reală, cu scopul de a transforma dezbaterea într-un exercițiu politic, în care sunt criticate greaua moștenire și opoziția, și este justificat propriul eșec.
PNL a fost mereu la guvernare în anii de implementare a PNRR, a redactat planul, a avut 5 din 6 premieri și, împreună cu USR, a coordonat majoritatea timpului MIPE.
PNRR trebuia să fie un test de responsabilitate, de capacitate de dialog și de implicare națională. În Parlamentul European, prin rapoartele coordonate și amendamentele depuse, am contribuit la salvarea unor sume și proiecte importante din PNRR și alte programe europene. Dacă vrei să ajuți România, o poți face.
Din păcate, țara noastră a pierdut deja miliarde de euro și riscăm să pierdem în continuare pentru că executivul nu acționează coerent și responsabil. Reacția sa față de protestele personalului medical arată aroganța lor și lipsa de înțelegere.
Poziția Partidului Social Democrat este una simplă: vom susține toate măsurile care ajută România să salveze fondurile europene și să îndeplinească jaloanele asumate. Dar nu putem accepta ca PNRR să fie folosit pentru improvizații, pentru conflicte sociale sau pentru a ascunde lipsa de performanță a celor care au avut responsabilitatea implementării.
Adevărata miză nu este cine câștigă o dezbatere în Parlament, ci dacă România reușește să construiască spitalele, școlile, infrastructura și să ofere tinerilor motive să își construiască viitorul aici, inclusiv urmând o carieră în medicină sau educație, folosind corect fondurile PNRR și implementând echitabil jaloanele până la finalul lunii august.
Principala problemă a PNRR, despre care se vorbește prea puțin, este legată de proiectele nefinalizate sau pierdute din cauza unei slabe monitorizări și coordonări guvernamentale.
După închiderea acestui capitol, România are nevoie de un guvern stabil, de un program de guvernare serios și de asumare. De aceea, Partidul Social Democrat își asumă această responsabilitate.
Oamenii de stat au datoria să ia decizii în funcție de nevoile românilor și mai ales să îi asculte.”, arată Victor Negrescu.