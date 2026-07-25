Viktor Orban, mesaj dur despre viitorul UE: „Va dispărea în 25 de ani!”

Uniunea Europeană nu va mai exista în 25 de ani, este mesajul șocant transmis de Viktor Orban chiar din România, de la Băile Tușnad, unde a ținut un discurs în cadrul Universității de Vară, în fața a sute de mii de maghiari. Totodată, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania cere autonomie pentru Ținutul Secuiesc.
Uniunea Europeană nu va mai exista în 25 de ani, este mesajul șocant transmis de Viktor Orban chiar din România, de la Băile Tușnad, unde a ținut un discurs în cadrul Universității de Vară, în fața a sute de mii de maghiari. Totodată, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania cere autonomie pentru Ținutul Secuiesc.
Viktor Orban a făcut declarații halucinante despre viitorul Uniunii Europene. Acesta a transmis un avertisment radical și susține că UE va dispărea complet în câțiva ani.
Orban crede că UE nu va mai exista în 25 de ani
Viktor Orban a susținut că Uniunea Europeană, așa cum funcționează în prezent, nu va mai exista peste 25 de ani. În opinia sa, dominația anglo-saxonă asupra politicii și economiei mondiale va fi înlocuită treptat de o ordine internațională condusă de Asia.
Totodată este controversă uriașă la școala de vară de la Tușnad. De pe scena evenimentului, președintele Consiliului Național Maghiar din Transilvania a cerut autonomia Ținutului Secuiesc și a maghiarilor din România.
„Pe bună dreptate ne întrebăm de ce autodeterminarea internă a comunității noastre maghiare este considerată un subiect tabu în țara noastră. Susținem recunoașterea marilor regiuni Transilvania, Moldova și Țara Românească, precum și a regiunilor istorice Bucovina, Dobrogea, Oltenia, Ținutul Moților, Ținutul Secuiesc și Partium, mai ales în perspectiva viitoarei reorganizări administrative a României”, a spus Tőkés.
Atac la guvernul condus de Peter Magyar
La aproape trei luni și jumătate după înfrângerea suferită de Fidesz în alegerile parlamentare, fostul premier ungar a lansat un atac dur la adresa guvernului condus de Péter Magyar. Acesta susține că în Ungaria are loc desfiinţarea democrației și a statului de drept în interesul exercitării exclusive a puterii.
„Aceasta este o infracţiune și deși acum nu are importanţă, va avea atunci când vom restabili statul de drept și atunci va avea o importanţă serioasă.
Jumătate din opoziție a fost exclusă din politică prin legislații personalizate, retroactive, iar președintele Republicii, președintele Curții Constituționale şi procurorul general au fost demiși printr-un amendament constituțional personalizat, retroactiv, şi astfel statul de drept a fost abolit", a mai spus fostul premier.
Totul în timp ce adversarul său politic, actualul premier Peter Magyar, nu a fost invitat. Magyar le-a transmis organizatorilor să nu fie lași și să organizeze o dezbatere reală, la care să fie și el prezent.