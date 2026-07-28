Vinicius Junior, implicat într-un incident în vacanța din Jamaica. Încă 5 pasageri se aflau cu el în mașină

Vinicius Junior a trecut printr-un moment neașteptat în timpul vacanței petrecute în Jamaica. Starul lui Real Madrid a pierdut controlul unei mașinuțe de golf în care se afla alături de mai mulți prieteni, însă incidentul s-a încheiat fără victime și s-a transformat rapid într-un motiv de amuzament pentru cei prezenți.
După participarea alături de naționala Braziliei la Cupa Mondială 2026, Vinicius Junior beneficiază de câteva zile suplimentare de vacanță oferite de Real Madrid. Fotbalistul și-a ales ca destinație Montego Bay, în Jamaica, unde se relaxează împreună cu apropiații.
În timpul unei plimbări cu o mașinuță de golf destinată transportului în resort, brazilianul s-a aflat la volan, în timp ce în vehicul se mai aflau alte cinci persoane. La un moment dat, acesta a pierdut controlul direcției, iar vehiculul a părăsit aleea amenajată și a ajuns într-o zonă cu flori.
Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu răniți și nici cu pagube importante.
Reacția partenerei sale a devenit virală
Momentul a fost întâmpinat cu zâmbete de cei aflați în mașină, iar Virginia Fonseca, aflată pe locul din dreapta, nu a ratat ocazia de a-l ironiza pe fotbalist.
„Nu este posibil. Trebuie să fii atent la spațiul din jur”, i-ar fi spus aceasta, potrivit imaginilor distribuite ulterior pe rețelele sociale.
După oprirea vehiculului, toți cei aflați la bord au coborât și au împins mașinuța înapoi pe traseul destinat circulației.
Vacanță după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială
Vacanța lui Vinicius Junior vine după participarea la Campionatul Mondial din 2026, unde Brazilia a fost eliminată încă din optimile de finală, după înfrângerea cu 1-2 în fața Norvegiei.
Eliminarea timpurie a oferit jucătorilor brazilieni posibilitatea de a intra mai devreme în perioada de odihnă, înaintea noului sezon competițional.
Viitorul lui Vinicius Junior rămâne un subiect intens discutat
În paralel cu imaginile din vacanță, presa spaniolă continuă să speculeze asupra viitorului atacantului. Contractul lui Vinicius Junior cu Real Madrid expiră în vara anului 2027, iar negocierile pentru prelungirea înțelegerii nu au ajuns încă la un rezultat.
Potrivit publicațiilor din Spania, conducerea clubului madrilen nu ar lua în calcul o despărțire decât în schimbul unei oferte de aproximativ 160 de milioane de euro, sumă care ar reprezenta pragul minim pentru începerea negocierilor.
În acest context, Arsenal este unul dintre cluburile despre care s-a scris că monitorizează atent situația internaționalului brazilian, însă până în prezent nu există discuții oficiale între cele două formații.