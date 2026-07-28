Vinicius Junior, implicat într-un incident în vacanța din Jamaica. Încă 5 pasageri se aflau cu el în mașină

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Vinicius Junior a trecut printr-un moment neașteptat în timpul vacanței petrecute în Jamaica. Starul lui Real Madrid a pierdut controlul unei mașinuțe de golf în care se afla alături de mai mulți prieteni, însă incidentul s-a încheiat fără victime și s-a transformat rapid într-un motiv de amuzament pentru cei prezenți.