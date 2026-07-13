Viorel Pașca și familia sa rămân în libertate. Decizia Curții de Apel București în cazul azilului groazei din Bihor

Răsturnare de situație în cazul azilului groazei din Bihor. Curtea de Apel București a respins, luni, cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Viorel Pașca și a altor cinci inculpați și a admis contestațiile formulate de aceștia, dispunând, totodată, ridicarea măsurii controlului judiciar.
"Respinge ca nefondată contestația formulată de PICCJ-DIICOT împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.
Admite contestațiile formulate de contestatorii inculpați - inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6 împotriva încheierii din data de 02.07.2026 pronunțate de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București.
Desființează în parte încheierea din data de 02.07.2026 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București și, rejudecând:
Respinge propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de PICCJ-DIICOT cu privire la inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5 și inculpat 6.
Înlătură dispoziția privind luarea măsurii controlului judiciar față de inculpații inculpat 1, inculpat 2 , inculpat 3, inculpat 4, inculpat 5, inculpat 6. Menține dispozițiile încheierii contestate privind cheltuielile judiciare. Definitiva (...)", se arată în hotărârea instanței.
Noi probe șocante au fost descoperite de anchetatori
Între timp, procurorii continuă ancheta, care s-a extins în ultimele săptămâni. Potrivit informațiilor din dosar, anchetatorii au descoperit mii de sedative care ar fi fost administrate beneficiarilor din centre.
De asemenea, este analizată posibilitatea exhumării unor persoane, după ce anchetatorii ar fi descoperit că un individ figura ca decedat în acte, deși în realitate era în viață.