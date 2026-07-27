Vladimir Putin evocă România într-un discurs despre Ucraina: „Nu se va întâmpla mâine, dar se va întâmpla”
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut noi declarații privind războiul din Ucraina și evoluția situației din regiune, în cadrul unei întâlniri cu militari ai Forțelor Navale Ruse. Liderul de la Kremlin a susținut că, în timp, Ucraina ar putea pierde teritorii din vestul țării, făcând referire inclusiv la România, Polonia și Ungaria.
Potrivit agenției TASS, citată de Agerpres, Putin a afirmat că aceste regiuni au aparținut în trecut statelor vecine și a susținut că, în opinia sa, evoluțiile istorice vor conduce la schimbări teritoriale, fără a indica însă un termen clar.
„Sunt convins că, mai devreme sau mai târziu, Ucraina va pierde aceste teritorii din vestul țării, care au aparținut cândva Poloniei, Ungariei și României. Este posibil să nu se întâmple mâine sau poimâine. Poate dura un an, doi ani, zece sau chiar cincisprezece ani, însă istoria va pune, în cele din urmă, lucrurile la locul lor”, a declarat Vladimir Putin.
Putin: Rusia ar fi fost garantul integrității teritoriale a Ucrainei
În același discurs, liderul de la Kremlin a susținut că Rusia a reprezentat, în trecut, principalul garant al integrității teritoriale a Ucrainei, afirmând că relațiile dintre cele două state s-au deteriorat după ce autoritățile de la Kiev au desemnat Moscova drept adversar.
„A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei, iar acela a fost Rusia. Totuși, au considerat că este necesar și avantajos să declare Rusia drept inamicul lor”, a afirmat președintele rus.
Declarațiile lui Vladimir Putin intervin în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și reflectă poziția oficială exprimată de Kremlin. Afirmațiile privind eventuale schimbări teritoriale reprezintă punctul de vedere al liderului rus și sunt contestate de Ucraina și de majoritatea statelor occidentale, care susțin suveranitatea și integritatea teritorială a statului ucrainean în granițele sale recunoscute la nivel internațional.