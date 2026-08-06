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Vladimir Putin intervine în politica monetară a Rusiei. Presiunile asupra Băncii Centrale se intensifică

Vladimir Putin intervine în politica monetară a Rusiei. Presiunile asupra Băncii Centrale se intensifică

Vladimir Putin intervine în politica monetară a Rusiei. Presiunile asupra Băncii Centrale se intensifică

Scris de Madalina Mihai Publicat: 6 aug. 2026, 16:15

Vladimir Putin intervine în politica monetară a Rusiei. Presiunile asupra Băncii Centrale se intensifică

Președintele rus Vladimir Putin a intervenit public în dezbaterea privind politica monetară a Rusiei, sugerând de două ori în luna iulie că Banca Centrală ar trebui să reducă dobânda-cheie.

Potrivit Bloomberg, declarațiile reprezintă o schimbare de abordare față de anii anteriori, când liderul de la Kremlin evita să comenteze deciziile instituției.

La scurt timp după aceste mesaje, Banca Rusiei a decis să reducă dobânda de politică monetară cu 25 de puncte de bază, până la 14%. Oficialii băncii au insistat că hotărârea a fost luată în mod independent, însă lipsa unei prognoze privind evoluția viitoare a dobânzilor a alimentat incertitudinea din piețe.

Economistul Oleg Viugin, fost vicepreședinte al Băncii Rusiei, consideră că declarațiile lui Putin, alături de nemulțumirile exprimate în ultimele luni de marile companii față de costurile ridicate ale creditării, au amplificat presiunea asupra instituției conduse de Elvira Nabiullina.

Potrivit unor surse citate de Bloomberg, liderul de la Kremlin și-ar fi schimbat și tonul în discuțiile private cu guvernatoarea Băncii Centrale. Deși conversațiile au rămas cordiale, Putin i-ar fi transmis că ar trebui să țină cont de semnalele venite din economie și din mediul de afaceri.

Implicarea tot mai vizibilă a președintelui rus în politica monetară vine într-un context în care economia Rusiei continuă să fie afectată de costurile războiului din Ucraina și de sancțiunile impuse de statele occidentale.

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