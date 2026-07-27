Volodimir Zelenski, așteptat la Londra

Președintele Ucrainei este așteptat, luni, la Londra.
Volodimir Zelenski va fi primul lider străin pe care Andy Burnham îl primește de la recenta preluare a șefiei guvernului britanic.
Totodată, liderul de la Kiev se va întâlni cu peste 200 de militari ucraineni care au participat, în ultimele trei săptămâni, la un exercițiu maritim desfășurat în Regatul Unit.
Andy Burnham a promis că va continua sprijinul „neclintit” al Regatului Unit pentru Ucraina, notează BBC.
Cei doi vor vizita o bază navală, unde liderul britanic va anunța transferul drepturilor de proprietate intelectuală pentru noul sistem britanic de război electronic „Stone Cloak”, astfel încât Ucraina să poată produce tehnologia la scară largă.
Premierul a declarat: „Marea Britanie este alături de Ucraina, umăr la umăr, iar sprijinul nostru rămâne neclintit. Rusia nu trebuie să aibă nicio îndoială în privința hotărârii noastre și nu vom da înapoi până când nu vom obține o pace durabilă și dreaptă pentru Ucraina”. El a adăugat: „Stone Cloak reprezintă tot ce este mai bun în inovația britanică și și-a dovedit eficiența pe linia frontului. Sistemul va fi esențial pentru protejarea securității ambelor noastre țări”.
Dispozitivele electronice de bruiaj au dimensiunea unei tablete și sunt concepute pentru a împiedica detectarea dronelor pe care sunt instalate.
Ministerul britanic al Apărării a furnizat deja forțelor ucrainene mii de astfel de dispozitive, pentru a le consolida operațiunile cu drone.
Downing Street a anunțat că, după utilizarea sa în Ucraina, tehnologia va fi integrată în viitoarea generație de arme cu rază lungă de acțiune ale Regatului Unit.
Printre acestea se numără și Proiectul Brakestop, un program guvernamental pentru dezvoltarea unor rachete de croazieră cu costuri reduse – arme ghidate și autopropulsate care, în cea mai mare parte a traiectoriei, zboară asemenea unor aeronave obișnuite.
În timpul vizitei de luni, cei doi lideri se vor întâlni și cu peste 200 de militari ucraineni care au participat, în ultimele trei săptămâni, la un exercițiu maritim în Regatul Unit.
Exercițiul Sea Breeze urmărește consolidarea capacităților de luptă și a măsurilor de combatere a minelor în Marea Neagră.
Sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina a rămas constant de la invazia Rusiei, în urmă cu 4 ani, iar Regatul Unit a alocat 25 de miliarde de lire sterline pentru eforturile militare ale Kievului.
Într-una dintre primele sale convorbiri după ce a devenit premier, luni, Burnham a discutat cu Zelenski și l-a invitat să viziteze Regatul Unit „cu prima ocazie”.
La scurt timp, președintele ucrainean a scris pe platforma X: „Apreciez cu adevărat faptul că sprijinul pentru Ucraina și pentru poporul nostru va rămâne ferm”.
Predecesorul lui Andy Burnham, Sir Keir Starmer, a vizitat Kievul în ultima sa zi completă în funcția de lider al Partidului Laburist.
În timpul vizitei, acesta a anunțat un nou sprijin financiar în valoare de 255 de milioane de lire sterline, echivalentul a 300 de milioane de euro, pentru lupta Ucrainei împotriva Rusiei și a fost decorat cu Ordinul Libertății al Ucrainei.
Întrebat dacă este îngrijorat de schimbările de conducere din Marea Britanie și de cele care ar putea avea loc anul viitor în Franța, Zelenski a răspuns: „Bineînțeles că mă tem de schimbări. Bineînțeles că ne temem, pentru că suntem în război în fiecare zi”.
„Dar, din nou, prioritatea este relația dintre națiuni, nu doar dintre persoane. Sunt convins că aceste relații nu se vor schimba sau, cel puțin, trebuie să facem tot posibilul pentru a nu pierde aceste relații foarte bune”, a adăugat el.
Volodimir Zelenski a mai spus: „Sper să nu pierdem niciodată relația puternică cu Regatul Unit, nici în timpul războiului, nici după încheierea acestuia”. „Nu o veți pierde”, i-a răspuns Keir Starmer.