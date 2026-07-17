Weekend canicular, în vestul și sudul țării

Un val intens de căldură va afecta, de vineri până duminică seară, vestul și o parte din sudul României.
Meteorologii anunță temperaturi maxime de până la 37 de grade, disconfort termic accentuat și nopți tropicale, cu minime de 20–22 de grade.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de caniculă pentru Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, Crișana, Banat, vestul și sudul Olteniei, precum și pentru sud-vestul și centrul Munteniei.
Avertizarea este valabilă din 17 iulie, ora 10:00, până în 19 iulie, ora 10:00.
Caniculă și disconfort termic ridicat
Vineri, canicula va afecta în special Crișana, Banatul și vestul Olteniei.
Sâmbătă, valul de căldură se va extinde în sudul Olteniei și în sudul, centrul și estul Munteniei. Duminică, temperaturile ridicate vor persista local în Oltenia și Muntenia.
Maximele se vor situa între 34 și 37 de grade, iar indicele temperatură-umezeală va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice, sudice și sud-estice.
În vestul și sudul țării, nopțile vor fi tropicale. Temperaturile minime nu vor coborî, în general, sub 20–22 de grade.
Ploi torențiale și vijelii, în zona montană
În timp ce vestul și sudul țării se vor confrunta cu temperaturi caniculare, în mai multe regiuni sunt așteptate fenomene de instabilitate atmosferică.
ANM a emis pentru vineri, până la ora 21:00, un cod galben de ploi torențiale și vijelii, valabil în cea mai mare parte a zonei montane, în nordul și estul Olteniei, nordul Munteniei, precum și în sud-vestul și estul Transilvaniei.
În aceste zone vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50–70 de kilometri pe oră.
Pe arii restrânse, se pot produce vijelii și căderi de grindină de mici sau medii dimensiuni.
În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40–50 de litri pe metru pătrat.
Meteorologii avertizează că valul de căldură se va extinde și se va intensifica până duminică seara, disconfortul termic urmând să rămână ridicat în mai multe regiuni ale țări