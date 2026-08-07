Zeci de barje și convoaie staționează în zona Giurgiu-Ruse din cauza nivelului scăzut al Dunării

Zeci barje și convoaie fluviale sunt obligate să staționeze în zona Giurgiu-Ruse din cauza nivelului extrem de scăzut al Dunării, care continuă să creeze probleme serioase navigației.
Multe din ambarcațiuni transportă mărfuri periculoase sau ușor inflamabile, precum îngrășăminte chimice sau cărbune, iar în așteptarea unor condiții mai bune de navigație se pot confrunta cu probleme grave.
Autoritățile din Ruse au fost alertate printr-un apel la numărul unic de urgență, după ce un martor a observat un fum slab ieșind dintr-una dintre barjele aflate pe fluviu.
Potrivit publicației bulgare "Ruse Media", în urma verificărilor efectuate de un inspector al serviciului de pompieri din Ruse, împreună cu polițiști și polițiști de frontieră, s-a constatat că ambarcațiunea făcea parte dintr-un convoi staționat în apropierea malului românesc.
Din acest motiv, cazul a fost transmis autorităților române pentru continuarea măsurilor necesare.
Barja naviga sub pavilion sârbesc și transporta o încărcătură de cărbune.
Potrivit primelor informații, din cauza umezelii acumulate în cală, combinată cu temperaturile ridicate din timpul zilei, cărbunele a început să mocnească.
Echipajul a intervenit prompt pentru stingerea focarului, iar autoritățile au dispus remorcarea barjei în afara acvatoriului portului Giurgiu.
Incidentul readuce, de altfel, în atenție efectele nivelului foarte scăzut al Dunării asupra traficului fluvial.
Pe lângă blocajele produse în navigație, staționarea îndelungată a convoaielor încărcate cu materiale inflamabile poate genera situații de risc, mai ales în periodele cu temperaturi caniculare.