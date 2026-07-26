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Zeci de mii de credincioși, la pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator. Ultima zi de închinare la icoana Maicii Domnului Portărița

Zeci de mii de credincioși, la pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator. Ultima zi de închinare la icoana Maicii Domnului Portărița

Zeci de mii de credincioși, la pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator. Ultima zi de închinare la icoana Maicii Domnului Portărița

Scris de Madalina Mihai Publicat: 26 iul. 2026, 15:21

Zeci de mii de credincioși au ajuns, în ultimele zile, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, pentru a se ruga la racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Portărița.

Zeci de mii de credincioși au ajuns, în ultimele zile, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, pentru a se ruga la racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Portărița.

Pelerinajul se încheie la miezul nopții, iar duminică este ultima zi în care oamenii se mai pot închina la icoană înainte ca aceasta să se întoarcă în Muntele Athos. Sute de persoane așteaptă în continuare la rând pentru a ajunge la racla cu sfintele moaște.

Credincioșii au venit de la primele ore ale dimineții

Oamenii au ajuns la mănăstire încă de dimineață, iar timpul de așteptare a depășit, în unele cazuri, o oră. Cei mai mulți spun că au venit să se roage pentru sănătate, familie și liniște. Un bărbat din Teleorman a povestit că a venit de aproape și că a așteptat mai bine de o oră pentru a ajunge la raclă.

„Pentru... rugăciune, sănătate, pentru familie... tot ce este necesar”, a spus pelerinul.

Întrebat cât timp a stat la coadă, acesta a răspuns: „Avem ceva timp, o oră!”

Ce spun credincioșii despre ora de religie

Pelerinul a fost întrebat și despre discuțiile privind ora de religie din școli. Acesta s-a declarat împotriva eliminării disciplinei și a spus că religia are un rol important în formarea copiilor.

„Păi... ce să vă spun... Nu prea... Nu sunt de acord! Cum să se scoată religia din școli, domnule? Asta e... religia ortodoxă... Cum să se scoată religia din școli?”, a spus bărbatul.

Acesta a avut și un mesaj pentru cei aflați la guvernare.

„Pentru toți: să ne dați ce-i mai bun, pentru toată lumea!”, a transmis credinciosul.

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