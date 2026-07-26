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Zeci de mii de credincioși, la pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator. Ultima zi de închinare la icoana Maicii Domnului Portărița
Zeci de mii de credincioși, la pelerinajul de la Mănăstirea Pantocrator. Ultima zi de închinare la icoana Maicii Domnului Portărița
Zeci de mii de credincioși au ajuns, în ultimele zile, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, pentru a se ruga la racla cu moaștele Sfintei Maria Magdalena și la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Portărița.
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