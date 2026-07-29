Zelenski, despre războiul din Ucraina: „Inițiativa nu mai este în mâinile lui Putin”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin nu mai controlează cursul războiului din Ucraina și că armata rusă înregistrează pierderi de aproximativ 30.000 de soldați în fiecare lună. Liderul de la Kiev a cerut din nou un armistițiu și sancțiuni mai dure împotriva Rusiei.
„Iniţiativa nu mai este în mâinile lui Putin”, a afirmat Zelenski.
„Putin pierde 30.000 de soldaţi pe lună. (...) Sunt pierderi foarte mari, dar el nu vrea să oprească acest război”, a spus preşedintele ucrainean. „Cerem în fiecare zi oprirea războiului, măcar pentru a negocia un armistiţiu pe o anumită perioadă şi pentru a le oferi diplomaţilor posibilitatea de a negocia. Dar Putin nu doreşte acest lucru. (...) De aceea trebuie să răspundem, să fim fermi şi puternici. Nu doar noi. Contăm şi pe sancţiuni”, a adăugat el.
Volodimir Zelenski s-a aflat la Washington pentru a se întâlni cu preşedintele american Donald Trump şi pentru a participa la funeraliile senatorului american Lindsey Graham, un susţinător al Ucrainei.
Noi sancţiuni americane împotriva Rusiei
Senatul SUA a promovat un nou pachet de sancţiuni împotriva Rusiei, măsuri susţinute de senatorul Lindsey Graham înainte de decesul său şi care, potrivit informaţiilor, au primit acordul preşedintelui Donald Trump.
Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, că în urma întâlnirii de la Casa Albă cu omologul său american a obţinut licenţele pentru producerea interceptoarelor Patriot, esenţiale pentru apărarea antiaeriană a Ucrainei.
„A acceptat să ne acorde licenţele, iar apoi am avut o întâlnire cu reprezentanţi ai industriei de apărare, ai unor foarte importante companii militare americane”, a spus Zelenski. „Sper că vom pune în aplicare un program de coproducţie.”
La rândul său, Donald Trump a scris pe platforma sa, Truth Social, că „întâlnirea cu preşedintele ucrainean a decurs foarte bine”.