Zelenski, întâlnire crucială cu Trump, la Washington: „Prioritatea este cooperarea strategică cu America”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este primit în această după-amiază de președintele SUA, Donald Trump, într-o vizită considerată crucială pentru securitatea regională și pentru noile acorduri militare dintre cele două state.
La scurt timp după aterizarea în Washington, Zelenski a transmis că obiectivul principal al discuțiilor este consolidarea apărării anti‑balistice și extinderea cooperării strategice cu Statele Unite — o referire directă la producția și achiziția sistemelor Patriot, dar și la așa‑numitul Drone Deal, aflat în pregătire.
Prioritatea este apărarea anti‑balistică și cooperarea strategică cu America, a spus Zelenski, subliniind că Ucraina are nevoie de garanții suplimentare de securitate în contextul conflictului cu Rusia, potrivit Kyiv Independent.
Acordul pentru Drone Deal, semnat înaintea vizitei
Vizita la Washington vine într-un context în care atitudinea administrației Trump față de Zelenski s-a îmbunătățit considerabil, iar un acord preliminar care deschide drumul pentru Drone Deal a fost deja semnat în timpul vizitei recente în Ucraina a emisarului NATO al SUA.
Înainte de plecare, Zelenski a discutat și cu o delegație a gigantului american din industria de apărare Raytheon, producătorul sistemelor Patriot.
Vizita lui Zelenski la Washington are loc într-un moment de presiune militară crescută în regiune, cu Ucraina în căutare de sprijin suplimentar pentru apărarea aeriană, iar SUA încercând să gestioneze simultan crizele din Europa de Est și Orientul Mijlociu.
Trump îl primește și pe premierul Israelului
După întâlnirea cu Zelenski, președintele Trump îl va primi la Casa Albă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu — prima întrevedere între cei doi de la izbucnirea războiului cu Iranul, pe 28 februarie.